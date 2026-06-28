В Жамбылской области выявили 20 нарушений запрета на закрытую одежду

В Жамбылской области с начала года зарегистрировано около 20 случаев нарушения запрета на ношение в общественных местах одежды, полностью закрывающей лицо. Об этом сообщили в департаменте полиции региона. Напомним, с 2 марта в Казахстане вступили в силу законодательные изменения, запрещающие появляться в общественных местах в одежде, скрывающей лицо человека, в том числе в никабе.

В связи с введением новых требований сотрудники управления по противодействию экстремизму проводят профилактические мероприятия в общественных местах, торговых центрах, на рынках, в центрах обслуживания населения и других местах массового пребывания людей. Во время рейдов полицейские разъясняют гражданам положения законодательства и предупреждают об ответственности за его нарушение.

Кроме того, в ряде общественных мест Жамбылской области размещены информационные баннеры с разъяснением новых правил. По данным полиции, в отношении лиц, нарушивших установленный запрет, приняты меры в соответствии с действующим законодательством. В департаменте полиции напомнили, что ношение в общественных местах одежды, полностью закрывающей лицо, запрещено законом, и призвали жителей соблюдать требования законодательства и уважать общественный порядок.