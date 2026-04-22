В Жамбылской области выявили хищение более 100 млн тенге
Средства были перечислены за фактически невыполненные работы.
В Жамбылской области прокуроры выявили факт хищения бюджетных средств на сумму свыше 100 млн тенге, передает BAQ.kz.
Прокуратура Меркенского района провела анализ законности расходования бюджетных средств отделом архитектуры, градостроительства и строительства районного акимата.
По результатам проверки установлен ущерб государству в размере 108 млн тенге.
Как сообщили в надзорном органе, денежные средства были перечислены подрядной организации за фактически невыполненные работы. Речь идет о строительстве электрических сетей для жилого массива в селе Мынказан.
По данному факту 30 марта 2026 года начато досудебное расследование по статье о присвоении или растрате вверенного имущества.
Материалы дела переданы для дальнейшего расследования в департамент Комитета национальной безопасности по Жамбылской области.
В настоящее время проводятся следственные действия.
Иные детали дела в соответствии с законодательством разглашению не подлежат.
