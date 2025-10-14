В Жамбылской области выявлены нарушения при проведении медосмотров школьников
Сегодня, 15:42
Фото: pexels.com
Прокуратура Таласского района Жамбылской области выявила нарушения в организации профилактических медицинских осмотров среди несовершеннолетних, передает BAQ.KZ.
Проверка показала, что в десяти учебных заведениях района 730 детей не прошли обязательные медосмотры, что нарушает их право на получение гарантированной медицинской помощи.
По акту прокурорского реагирования государству возвращено 20 млн тенге, все дети прошли необходимые обследования, а виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
В надзорном органе отметили, что работа по обеспечению прав детей в сфере здравоохранения будет продолжена.
