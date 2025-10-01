Меркенский районный суд Жамбылской области рассмотрел уголовное дело в отношении гражданки М., обвиняемой в неоднократном мошенничестве в крупном размере, передает BAQ.KZ. Судом установлено, что в 2024 году подсудимая, стремясь получить материальную выгоду, обманом собирала личные данные и фотографии родственников и знакомых, а затем через мобильные приложения оформляла на них кредиты. Часть полученных средств она возвращала потерпевшим как "долю", однако остальное тратила на личные нужды.

В результате действий М. ущерб пяти потерпевшим составил более 22 млн тенге. Вина подсудимой подтверждена показаниями сторон, протоколами очных ставок, банковскими документами и выписками по кредитам.

Позиции сторон

Прокурор просил, применив Закон "Об амнистии", назначить наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы. Подсудимая признала вину и раскаялась. Некоторые потерпевшие отказались от гражданских исков и заявили о примирении.

Решение суда

Санкция статьи предусматривает штраф либо ограничение/лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. Суд признал смягчающим обстоятельством наличие у подсудимой несовершеннолетних детей. Приговором М. назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы. В соответствии с Законом "Об амнистии" срок снижен на треть — до 3 лет.

С учётом наличия двух малолетних детей исполнение наказания отсрочено на 3 года. Гражданские иски потерпевших удовлетворены частично: с М. взыскано 14,3 млн тенге. Приговор вступил в законную силу.