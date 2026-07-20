В Жанаозене компанию оштрафовали за разлив нефтепродуктов

В Жанаозене ТОО «МунайСпецСнаб LTD» привлекли к административной ответственности за загрязнение земельного участка нефтепродуктами. Компания уже ликвидировала последствия разлива и добровольно оплатила штраф в размере 648 тысяч тенге. Как сообщили в департаменте экологии Мангистауской области, информация о загрязнении поступила 22 июня из управления полиции Жанаозена.

По предварительным данным, разлив нефтепродуктов произошел по вине ТОО «МунайСпецСнаб LTD», которое обслуживает АО «Озенмунайгаз». В ходе проверки специалисты подтвердили факт загрязнения почвы нефтепродуктами. После этого на участке провели работы по очистке территории.

Всего собрано 100 килограммов загрязненного нефтью грунта, который передан на специализированный полигон по приему нефтесодержащих отходов, — сообщили в департаменте экологии.

В ведомстве напомнили, что в соответствии со статьей 238 Экологического кодекса землепользователи обязаны не допускать загрязнения земель и устранять его последствия. По итогам проверки компанию привлекли к административной ответственности по части 3 статьи 337 КоАП РК.