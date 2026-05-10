В Жанаозене оштрафовали мужчину за передачу руля несовершеннолетнему сыну
Поводом стало видео, распространившееся в социальных сетях.
Сегодня 2026, 21:29
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 21:29Сегодня 2026, 21:29
199Фото: Pixabay.com
В Жанаозене к ответственности привлекли местного жителя, позволившего своему несовершеннолетнему сыну управлять внедорожником, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.
На видео ребёнок 2014 года рождения находится за рулём автомобиля. После публикации ролика сотрудники полиции установили владельца машины и выяснили, что отец осознанно передал управление сыну, не имеющему водительских прав.
В отношении мужчины составлены административные протоколы. По части 5 статьи 612 КоАП РК за передачу управления лицу без прав ему назначен штраф в размере 50 МРП (216 250 тенге). Кроме того, за нарушение правил пользования ремнями безопасности по статье 593 КоАП РК он оштрафован ещё на 5 МРП (21 625 тенге).
Автомобиль нарушителя помещён на специализированную штрафстоянку.
Самое читаемое
- Трое казахстанских дзюдоистов вышли в финал Qazaqstan Barysy Grand Slam
- Касым-Жомарт Токаев посетил военный парад в Москве
- В Актюбинской области продолжается ремонт республиканской автодороги
- Тематические поезда ко Дню Победы запустили в Казахстане
- Двоих мужчин унесло от берега на Астанинском водохранилище