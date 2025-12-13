Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай совершил рабочую поездку в Жанаозен и прилегающие населённые пункты. В ходе визита он принял участие в открытии социальных объектов, передал новые автомобили скорой медицинской помощи и служебный транспорт сельским акиматам, а также посетил жителей с ограниченными возможностями и спортивные мероприятия, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

В селе Рахат открыта новая школа на 1200 мест № 25, построенная в рамках национального проекта "Келешек мектептері". Учебное заведение оснащено 61 специализированным кабинетом, включая STEM, робототехнику, дизайн и технологии, искусство, культуру питания и инклюзивное образование.

Аким области передал отделению скорой помощи города Жанаозен пять современных автомобилей Hyundai Staria, что повысит эффективность оказания экстренной медицинской помощи.

В рамках поездки Нурдаулет Килыбай ознакомился с ходом строительства Дворца школьников "Bolashaq Saraiy" для 350 детей и посетил многофункциональный спортивный комплекс "Мұз айдыны", открытый в начале года, где развиваются хоккей, фигурное катание, шорт-трек и кёрлинг.

В селе Кендірлі открыто новое здание сельского акимата, а четырём сельским округам — Кендірлі, Қызылсай, Теңге и Рахат — вручены служебные автомобили для повышения эффективности работы.

По итогам поездки Нурдаулет Килыбай также принял участие в открытии чемпионата Казахстана по дзюдо среди молодежи, собравшего более 600 спортсменов со всех регионов страны.

Рабочая поездка дала новый импульс развитию социальной сферы Жанаозена и сельских округов, способствуя улучшению качества жизни населения.