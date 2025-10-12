В Жанаозене перевернулся внедорожник: пострадала женщина
Автоледи за рулем не справилась с управлением.
В Жанаозене произошла дорожная авария с участием кроссовера Hyundai Tucson. За рулем автомобиля находилась 33-летняя женщина, которая не справилась с управлением, в результате чего машина опрокинулась, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.
По информации департамента полиции Мангистауской области, водитель получила легкие травмы и была доставлена в травматологическое отделение Жанаозенской центральной городской больницы.
Медицинское освидетельствование показало, что на момент происшествия женщина находилась в трезвом состоянии.
За нарушение Правил дорожного движения водитель привлечена к административной ответственности. Конкретная статья КоАП РК будет определена судом после выписки женщины из больницы.
В салоне автомобиля, кроме водителя, никого не было.
