В Жанаозене произошла дорожная авария с участием кроссовера Hyundai Tucson. За рулем автомобиля находилась 33-летняя женщина, которая не справилась с управлением, в результате чего машина опрокинулась, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

По информации департамента полиции Мангистауской области, водитель получила легкие травмы и была доставлена в травматологическое отделение Жанаозенской центральной городской больницы.

Медицинское освидетельствование показало, что на момент происшествия женщина находилась в трезвом состоянии.

За нарушение Правил дорожного движения водитель привлечена к административной ответственности. Конкретная статья КоАП РК будет определена судом после выписки женщины из больницы.

В салоне автомобиля, кроме водителя, никого не было.