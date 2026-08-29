В Жанаозене построят физкультурно-оздоровительный комплекс

В городе Жанаозен при спонсорской поддержке благотворительного фонда «Халык» ведется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Новый объект позволит жителям города регулярно заниматься спортом и будет способствовать развитию массового спорта.

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай в ходе рабочей поездки в город Жанаозен посетил данный объект, ознакомился с ходом строительства.

Физкультурно-оздоровительный комплекс расположен в Производственной зоне №3 города Жанаозен. Строительные работы начались в 2025 году.

Строительство комплекса направлено на повышение доступности спортивной инфраструктуры для жителей Жанаозена. После ввода объекта в эксплуатацию в городе появятся дополнительные возможности для занятий физической культурой и спортом.

— Глава государства придает особое значение развитию массового спорта, укреплению здоровья населения и обеспечению доступности спортивной инфраструктуры. В этом направлении наряду с государственными проектами важен и вклад предпринимателей, а также благотворительных фондов, которые проявляют социальную ответственность и поддерживают регионы. Этот комплекс в Жанаозене будет служить горожанам, способствовать повышению интереса детей и молодежи к спорту. Поэтому необходимо провести строительные работы качественно, завершить объект в установленные сроки, — сказал Нурдаулет Килыбай.

Аким области обратил внимание на качество строительных работ, подчеркнув необходимость обеспечения завершения объекта в намеченный срок и проведения подготовительных работ к его сдаче в эксплуатацию.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса — один из социально значимых проектов, направленных на развитие спортивной инфраструктуры в Жанаозене. Запуск объекта предоставит жителям города новые возможности для занятий спортом, откроет путь к дальнейшему развитию массового спорта.