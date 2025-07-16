В Жанаозене предприниматели перекрыли дорогу из-за перебоев с электричеством
Из-за этого на проезжей части города образовалась автомобильная пробка.
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В Жанаозене 16 июля предприниматели вышли на акцию протеста — участники перекрыли дорогу возле рынка "Шаңырақ" и торгового дома "Заңғар", выражая недовольство отключением электроэнергии, передает BAQ.KZ. Видео с места событий набрало популярность в социальных сетях. Возмущённые арендаторы заявили, что из-за внезапного отключения света в разгар рабочего дня торговля встала — холодильники отключились, кассы не работают, бизнес несёт убытки.
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Акимат Жанаозена пояснил, что причиной стало аварийное отключение на подстанции "Городская" (ячейка №20). Коммунальное предприятие "Өзенэнергосервис" экстренно проверило кабельную линию и зафиксировало короткое замыкание. Поломку устранили, подача электроэнергии восстановлена.
Также в акимате напомнили: ответственность за техническое состояние торговых объектов лежит на их владельцах, а не на городских службах.
Со стороны городского акимата и уполномоченных служб были проведены работы по обеспечению общественного порядка и разъяснительная работа. В настоящее время ситуация стабильная, — сообщили в акимате Жанаозена.
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