В Жанаозене 16 июля предприниматели вышли на акцию протеста — участники перекрыли дорогу возле рынка "Шаңырақ" и торгового дома "Заңғар", выражая недовольство отключением электроэнергии, передает BAQ.KZ. Видео с места событий набрало популярность в социальных сетях. Возмущённые арендаторы заявили, что из-за внезапного отключения света в разгар рабочего дня торговля встала — холодильники отключились, кассы не работают, бизнес несёт убытки.





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Жаңаөзен (@zhanaozen_online)

Акимат Жанаозена пояснил, что причиной стало аварийное отключение на подстанции "Городская" (ячейка №20). Коммунальное предприятие "Өзенэнергосервис" экстренно проверило кабельную линию и зафиксировало короткое замыкание. Поломку устранили, подача электроэнергии восстановлена.

Также в акимате напомнили: ответственность за техническое состояние торговых объектов лежит на их владельцах, а не на городских службах.