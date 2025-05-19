16–17 мая в городе Жанаозен состоялся финальный этап III Республиканского открытого турнира среди взрослых, посвящённого памяти Заслуженного тренера Республики Казахстан, нефтяника Жениса Жарылгапулы, передает BAQ.KZ.

На финальные поединки присутствовали аким города Жансейит Кайнарбаев, председатель городского маслихата Галым Байжанов, а также руководители ряда предприятии, которые стали свидетелями решающих встреч. По итогам турнира лучшие спортсмены были награждены медалями и денежными призами.

После финала для зрителей был организован специальный профессиональный поединок по боксу. На ринг вышли наш земляк, спортсмен из Жанаозена Уалихан Бисенкулов и камерунский профессиональный боксёр Кристиан Вуаби. Бой длился шесть раундов, и в напряжённой схватке Уалихан Бисенкулов одержал уверенную победу, достойно защитив честь родного края.

В нынешнем турнире приняли участие боксёры из казахстанских городов Алматы, Астаны, Павлодара, Костаная, Туркестана, Атырау, Актобе, Актау и Жанаозена, а также спортсмены из России, Узбекистана, Башкортостана и Азербайджана.

Фото: Пресс-служба акима города Жанаозен.