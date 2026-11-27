В социальных сетях распространилось видео из школы №6 в Жанаозене. Обшарпанные стены, изношенные полы и состояние туалетов вызвали возмущение пользователей. Родители обеспокоены условиями, в которых учатся их дети. В городском отделе образования заявили, что кадры устарели, однако вопрос капитального ремонта здания до сих пор остается открытым, передает BAQ.KZ.

Видео появилось в социальных сетях 24 ноября. Автор публикации обратил внимание на неудовлетворительное состояние школьного санузла и призвал ответственные органы принять меры.

Что ответили в отделе образования

В комментарии телеканалу «Мангистау» руководитель городского отдела образования Жанаозена Осербай Табыншиев пояснил, что кадры были сняты еще до летнего ремонта. При этом он признал, что капитальное обновление здания затянулось из-за нехватки финансирования.

«Видеозапись о санузле средней школы №6 была опубликована в соцсетях 24 ноября. Мы все ее видели. На этом видео кадры сняты еще до летнего ремонта, то есть запись старая. По проведению капитального ремонта этой школы в 2025 году прошел конкурс и была определена подрядная организация. В связи с временной нехваткой бюджетных средств работы были приостановлены», – рассказал Табыншиев.

Он заверил, что отказываться от капитального ремонта школы власти не намерены.

«Родители переживают, что капитальный ремонт так и не сделают. Но это не так. Ремонт уже начат, подрядчик определен. Поэтому в 2027 году работы будут продолжены», – добавил руководитель отдела образования.

В каком состоянии школа сейчас

Съемочная группа телеканала побывала в школе. Как выяснили журналисты, в одной части четырехэтажного здания санузлы уже отремонтировали при поддержке спонсоров. Работы в другой части школы планируют завершить до конца недели.

Директор школы №6 Мади Алмагамбетов подтвердил, что ранее туалеты действительно находились в таком состоянии, как на видео.

«Состояние санузлов, показанное на видео в соцсетях, действительно было таким раньше. Сейчас мы провели текущий ремонт и для создания комфортных условий ученикам получили от всех уполномоченных органов акты о готовности к учебному году. Сегодня все дети учатся, никаких проблем, препятствующих учебному процессу, нет, потому что и канализация, и система отопления работают в соответствии с нормами», – заявил директор.

Полвека без полноценного ремонта

Школу №6 в Жанаозене построили еще в 1976 году. За полвека здесь ни разу не проводили полноценного капитального ремонта.

В 2012 году в здании заменили окна и двери, а в 2025 году отремонтировали актовый и спортивный залы.

Из-за ремонтных работ в четвертой четверти прошлого учебного года ученикам начальных классов даже пришлось временно посещать занятия в школе №1.

Сейчас в актовом зале установлены новые мягкие кресла, а в учебных кабинетах появились новые парты. Однако частичные обновления не решают проблему изношенности всего здания.

Капитальный ремонт школы планируют продолжить в 2027 году. Когда работы полностью завершат, пока неизвестно.