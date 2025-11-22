В Жанаозене реализуется 23 инвестпроекта и строится курорт Кендерли
В город привлечено 332 млрд тенге инвестиций.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай в ходе рабочей поездки в Жанаозен провёл встречу с местными жителями и обсудил развитие города. Аким Жанаозена Жансейт Кайнарбаев представил доклад о социально-экономических показателях и планах на ближайшее время, передаёт BAQ.KZ.
По его словам, в городе с населением свыше 150 тысяч человек активно обновляется инженерная инфраструктура, строятся социальные объекты, развиваются предпринимательство и туризм. Сегодня в Жанаозене зарегистрировано 11 954 субъекта малого и среднего бизнеса, а в рамках Нацпроекта по поддержке предпринимательства реализовано 37 проектов на сумму 1,4 млрд тенге.
Главный акцент — на инвестиции. На 2024–2026 годы в Жанаозен привлечено 332 млрд тенге для реализации 23 крупных проектов. Среди них — гибридная электростанция компании ENI, завод АО "KazPetroDrilling", птицефабрика, а также металлургический завод "TestCom OZEN". Эти проекты повысят экономический потенциал города и создадут новые рабочие места.
Активно развивается туристический кластер Кендерли. Утверждён мастер-план курортной зоны, предусмотрено строительство гостиниц, зон отдыха и сервисных объектов. Начато возведение нового аэропорта, а также строительство автодороги "Жетыбай – Жанаозен – Кендерли – граница с Туркменистаном".
В сфере образования в этом году открылись три частные школы, введены новые пристройки, ведётся ремонт и строительство объектов, включая Дворец школьников при поддержке АО "ОзенМунайГаз".
Жители на встрече подняли вопросы занятости, здравоохранения, спорта и развития бизнеса. Аким области подчеркнул, что все предложения будут учтены.
"Мы осведомлены о существующих проблемах. В соответствии с поручением Главы государства наша главная цель — повышение качества жизни населения и стабильное развитие региона", — отметил Нурдаулет Килыбай.
По итогам встречи даны поручения профильным управлениям и акимату города.
Самое читаемое
- Почему иностранные гиганты охотятся за активами "Лукойла" – и что это значит для Казахстана
- Автовоз с новыми авто опрокинулся в кювет в Акмолинской области
- Геннадий Головкин возглавит World Boxing
- Туман, метель и гололед: где в Казахстане объявлено штормовое предупреждение
- Ризабек Айтмухан победил олимпийского чемпиона и вышел в финал Исламиады-2025