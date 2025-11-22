Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай в ходе рабочей поездки в Жанаозен провёл встречу с местными жителями и обсудил развитие города. Аким Жанаозена Жансейт Кайнарбаев представил доклад о социально-экономических показателях и планах на ближайшее время, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, в городе с населением свыше 150 тысяч человек активно обновляется инженерная инфраструктура, строятся социальные объекты, развиваются предпринимательство и туризм. Сегодня в Жанаозене зарегистрировано 11 954 субъекта малого и среднего бизнеса, а в рамках Нацпроекта по поддержке предпринимательства реализовано 37 проектов на сумму 1,4 млрд тенге.

Главный акцент — на инвестиции. На 2024–2026 годы в Жанаозен привлечено 332 млрд тенге для реализации 23 крупных проектов. Среди них — гибридная электростанция компании ENI, завод АО "KazPetroDrilling", птицефабрика, а также металлургический завод "TestCom OZEN". Эти проекты повысят экономический потенциал города и создадут новые рабочие места.

Активно развивается туристический кластер Кендерли. Утверждён мастер-план курортной зоны, предусмотрено строительство гостиниц, зон отдыха и сервисных объектов. Начато возведение нового аэропорта, а также строительство автодороги "Жетыбай – Жанаозен – Кендерли – граница с Туркменистаном".

В сфере образования в этом году открылись три частные школы, введены новые пристройки, ведётся ремонт и строительство объектов, включая Дворец школьников при поддержке АО "ОзенМунайГаз".

Жители на встрече подняли вопросы занятости, здравоохранения, спорта и развития бизнеса. Аким области подчеркнул, что все предложения будут учтены.

"Мы осведомлены о существующих проблемах. В соответствии с поручением Главы государства наша главная цель — повышение качества жизни населения и стабильное развитие региона", — отметил Нурдаулет Килыбай.

По итогам встречи даны поручения профильным управлениям и акимату города.