В Жанаозене решили проблему нехватки питьевой воды

В Жанаозене Мангистауской области решили проблему дефицита питьевой воды. Город с населением около 160 тысяч человек, а также три близлежащих села обеспечиваются водой с опреснительного завода «Кендерли». Предприятие способно производить до 50 тысяч кубометров воды в сутки.

Завод запустили в апреле этого года. Сейчас он работает на полную мощность. Предприятие забирает солёную воду из-под земли вблизи Каспийского побережья и очищает её с помощью многоступенчатой системы фильтрации. После этого воду обогащают необходимыми минералами. Её качество регулярно проверяют в лаборатории.

Помимо Жанаозена, завод обеспечивает питьевой водой сёла Рахат, Тенге и Кызылсай. На предприятии работают около 90 специалистов, все они — местные жители. В рамках проекта от завода до города проложили магистральный водопровод, а также построили 40-километровую дорогу с твёрдым покрытием, соединяющую трассу Жанаозен — Кендерли.

В дальнейшем дорогу планируют заасфальтировать. По данным предприятия, в ноябре Жанаозену планируют подать 8 тысяч кубометров питьевой воды.