Соседи спасли троих детей из задымлённой квартиры в Жанаозене
Соседи, не дожидаясь помощи, разбили окно и вывели детей.
В Жанаозене двое местных жителей спасли троих детей из квартиры, где произошло сильное задымление. Инцидент случился 21 декабря около 19:29 в доме № 6 микрорайона "Самал", передаёт BAQ.KZ.
Как сообщили в ДЧС Мангистауской области, сигнал о задымлении в квартире поступил на пульт экстренных служб, после чего к месту происшествия были направлены подразделения пожарной части № 3.
До прибытия спасателей в задымлённой квартире находились трое детей, которые не смогли самостоятельно покинуть помещение. Их соседи — Манас Бектурганов и Руслан Дениев — не дожидаясь помощи, разбили окно, вывели детей в безопасное место и передали их бригаде скорой медицинской помощи.
В настоящее время причины задымления устанавливаются. Информация о состоянии детей уточняется.
