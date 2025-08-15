В Жанаозене строят новый газоперерабатывающий завод за 216 млрд тенге
Проект призван заменить устаревшие мощности и обеспечить стабильные поставки газа.
В Мангистауской области продолжается строительство стратегического газоперерабатывающего завода мощностью 900 млн кубометров в год, передает BAQ.kz.
Проект стоимостью 216,8 млрд тенге призван устранить дефицит сжиженного газа и увеличить производственные мощности региона. Завершение работ запланировано на 2027 год.
Депутат Мажилиса Парламента РК Самат Мусабаев посетил строительную площадку нового предприятия. Он ознакомился с ходом реализации проекта и подчеркнул важность соблюдения сроков и стандартов строительства.
– Действующий Казахский газоперерабатывающий завод в Жанаозене был открыт ещё в 1973 году. Новый завод, строящийся с целью увеличения производственных мощностей, устранит дефицит сжиженного газа. Строительство должно вестись в строгом соответствии с требованиями и завершиться в установленные сроки. Мы будем постоянно контролировать ход выполнения этих работ, – отметил Самат Мусабаев.
Пресс-служба Мажилиса.
На текущий момент завершено бетонирование основных фундаментов, проложены внешние инженерные сети, завершено асфальтирование парковки, введена временная линия электроснабжения и установлены автомобильные весы. Также ведутся работы по ключевому комплексу "Основная технология".
Новый проект призван заменить устаревшие мощности и обеспечить стабильные поставки газа.
В рамках развития промышленности в регионе планируется реализовать 26 проектов, благодаря которым будет создано порядка 2,2 тыс. новых рабочих мест.
