В Жанаозене выпускники подарили дом бывшей однокласснице, воспитывающей двоих детей
Семья на протяжении длительного времени жила в съемных квартирах.
В Жанаозене выпускники школы №14 села Тенге подарили дом своей бывшей однокласснице, которая одна воспитывает двоих детей, один из которых имеет расстройство аутистического спектра.
Как сообщает Lada.kz, благотворительную акцию организовали выпускники 2006 года к 20-летию окончания школы. Инициатором проекта выступил депутат городского маслихата Аскар Ногаев.
По его словам, бывшие одноклассники решили объединиться ради поддержки семьи и приобрести для нее собственное жилье.
Женщине вручили ключи от полностью оборудованного дома, в котором уже есть все необходимое для проживания.
Сообщается, что до этого семья на протяжении длительного времени жила в съемных квартирах. Для Карлыгаш Аяповой такой подарок стал неожиданностью и серьезной поддержкой.
