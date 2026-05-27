В Жанаозене выпускники подарили дом бывшей однокласснице, воспитывающей двоих детей

Семья на протяжении длительного времени жила в съемных квартирах.

Фото: Lada.kz

В Жанаозене выпускники школы №14 села Тенге подарили дом своей бывшей однокласснице, которая одна воспитывает двоих детей, один из которых имеет расстройство аутистического спектра.

Как сообщает Lada.kz, благотворительную акцию организовали выпускники 2006 года к 20-летию окончания школы. Инициатором проекта выступил депутат городского маслихата Аскар Ногаев.

По его словам, бывшие одноклассники решили объединиться ради поддержки семьи и приобрести для нее собственное жилье.

Женщине вручили ключи от полностью оборудованного дома, в котором уже есть все необходимое для проживания.

Сообщается, что до этого семья на протяжении длительного времени жила в съемных квартирах. Для Карлыгаш Аяповой такой подарок стал неожиданностью и серьезной поддержкой.
 

