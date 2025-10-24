В Жанаозене запустили крупнейшее производство для нефтегазовой отрасли страны
В Жанаозене открыт новый завод.
Сегодня, 24 октября, в преддверии Дня Республики аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай принял участие в торжественной церемонии открытия нового завода ТОО "Каскор-Машзавод" в Жанаозене, передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат области.
В мероприятии приняли участие ветераны нефтегазовой отрасли, руководители национальных компаний и предприятий, депутаты маслихата, а также представители государственных органов.
В своём выступлении глава региона подчеркнул, что развитие обрабатывающей промышленности является одним из стратегически важных направлений для Мангистауской области в соответствии с поручениями Президента Касым-Жомарта Токаева по укреплению промышленной базы и диверсификации экономики.
"Ввод в эксплуатацию этого завода позволит повысить экономический потенциал города Жанаозен, создать новые рабочие места и обеспечить местное население стабильным доходом. Уверен, что предприятие станет отечественным производителем важной продукции для нефтегазовой отрасли страны", — подчеркнул Нурдаулет Килыбай.
Новое предприятие рассчитано на выпуск 540 тысяч насосных штанг, 51 тысячи тонн насосно-компрессорных труб и футерованных насосно-компрессорных труб в год. После выхода на полную мощность планируется создание 250 новых рабочих мест, что станет значительным вкладом в развитие региона и укрепление его экономического потенциала.
В рамках церемонии ветеранам нефтегазовой отрасли и работникам завода были вручены благодарственные письма и юбилейные медали от акима области и руководства предприятия, что подчеркнуло уважение к профессиональному вкладу специалистов отрасли и значимость новых производственных проектов для Мангистауской области.
