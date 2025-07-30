Делегация Мажилиса Парламента во главе с Председателем Ерланом Кошановым приняла участие в VI Всемирной конференции спикеров парламентов, которая проходит в Женеве. Спикер Мажилиса выступил на общих дебатах и провел ряд двусторонних встреч, передает BAQ.KZ.

Тема Конференции спикеров в этом году – "Мир в смятении: Парламентское сотрудничество и многосторонность во имя мира, справедливости и процветания для всех". В заседании приняли участие представители 115 стран, в том числе более 80 спикеров парламентов.

В повестке мероприятия – вопросы развития многосторонних отношений, усиления межпарламентского взаимодействия для укрепления мира и стабильности в международном пространстве.

Выступая на общих дебатах, Спикер Мажилиса отметил, что мир переживает непростое, полное вызовов время, требующее взаимного уважения, доверия, справедливости, диалога и поиска компромиссов. Также он обратил внимание на символичность проведения нынешней конференции в преддверии 80-летия Организации Объединенных Наций.

"В этот знаменательный юбилей хочу особо подчеркнуть, что Казахстан является твердым сторонником Устава ООН и многосторонней системы глобального управления. Наша страна выступает за дипломатическое разрешение споров, неприменение силы, уважение суверенитета и территориальной целостности. Это твердая позиция нашего Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева", – сказал Ерлан Кошанов.

Спикер Мажилиса подчеркнул, что актуальным вопросом сегодня становится укрепление глобального режима разоружения и нераспространение оружия массового уничтожения. При этом, учитывая нарастающую напряженность между ядерными государствами, он призвал активнее использовать площадку "Парламентарии за ядерное нераспространение и разоружение".

Еще одна глобальная проблема, вокруг которой на конференции развернулась обширная дискуссия, – изменение климата. Ерлан Кошанов подчеркнул важность ускорения совместных усилий в борьбе с изменением климата и для достижения Целей устойчивого развития.

Он также напомнил, что в следующем году Казахстан в партнерстве с ООН проведет Региональный экологический саммит, а Генеральная Ассамблея ООН учредила в Казахстане Региональный центр ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Все это – большие шаги для достижения общих идеалов.

Кроме того, Председатель Мажилиса отметил, что на парламентариев возложена особая ответственность в деле продвижения принципов справедливости, равенства и инклюзивности. В этой связи он подчеркнул важность поддержки принятого ООН "Пакта во имя будущего". Он также обратил внимание на роль коллективных усилий для преобразования международных обязательств в национальные действия.

"Парламент Казахстана активно участвует в реализации инициативы Президента Токаева по построению Справедливого Казахстана – государства равных возможностей для всех и каждого на основе верховенства закона. Принят целый ряд законов, воплощающих принцип социальной справедливости. Проводится масштабная политическая модернизация, осуществляются экономические реформы. Это – не просто часть политического дискурса. Это обеспечение политических и экономических прав человека, создание незыблемых условий для уважения его достоинства. Это залог процветания Независимого Казахстана. И это также наш вклад в дело всеобщего мира и безопасности", – заявил Ерлан Кошанов.

По итогам конференции была принята Декларация спикеров, призывающая парламенты всех стран к активному участию в построении всеобщего и прочного мира.

Спикер Мажилиса также провел ряд двусторонних встреч, на которых обсудил вопросы углубления межпарламентских связей. Он рассказал коллегам о приоритетах Президента Касым-Жомарта Токаева во внешней политике и разъяснил значение проводимых в Казахстане масштабных политико-экономических реформ и фундаментальных преобразований.

С Председателем Постоянного Комитета Всекитайского Собрания народных представителей Китая Чжао Лэцзи были затронуты вопросы углубления сотрудничества между двумя странами в торгово-экономической, инвестиционной и туристической сферах. Особое внимание было уделено повышению культурно-гуманитарного взаимодействия.

В ходе переговоров с Председателем Национальной Ассамблеи Вьетнама Чан Тхань Маном стороны отметили, что отношения двух стран достигли стратегического уровня. Председатель Мажилиса поздравил коллегу с 80-летним юбилеем независимости Социалистической Республики Вьетнам и выразил уверенность в дальнейшем динамичном развитии сотрудничества между государствами.

На встрече со Спикером Парламента Швеции Андреасом Норленом стороны выразили заинтересованность в активизации межпарламентского сотрудничества. Спикеры отметили большой потенциал для расширения двусторонних отношений между Казахстаном и Швецией и договорились усилить работу в этом направлении.

С Председателем Великого Государственного Хурала Монголии Дашзэгвийном Амарбаясгаланом были затронуты вопросы сотрудничества в области экономики, культуры и взаимодействия законодательных органов.

Также состоялся содержательный разговор с Председателем Парламента Сингапура Сеа Киань Пэном. Стороны отметили динамику дружественных отношений между странами и уделили особое внимание вопросам укрепления межпарламентских связей.

Кроме того, Ерлан Кошанов обменялся мнениями о дальнейшем развитии межпарламентского сотрудничества с главами парламентов России, Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана, Молдовы, Грузии и Пакистана.

Справочно: Всемирная конференция спикеров парламентов – фундаментальная площадка, на которой собираются председатели парламентов стран мира. Конференция созывается раз в 5 лет. Мероприятие организуется Межпарламентским Союзом в тесном сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций и направлено на укрепление парламентского аспекта работы ООН.