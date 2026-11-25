В Женеве состоится матч за звание чемпиона мира по шахматам между 20-летним индийцем Доммараджу Гукешем и его ровесником из Узбекистана Жавохиром Синдаровым. Международная шахматная федерация назвала это противостояние самым молодым чемпионским матчем в истории.

Соперникам предстоит сыграть до 14 партий. Для победы необходимо набрать 7,5 очка. Призовой фонд матча составляет около 2,5 млн долларов.

Гукеш завоевал титул чемпиона мира в 2024 году, когда ему было 18 лет. Тогда он стал самым молодым обладателем шахматной короны в истории, превзойдя достижение Гарри Каспарова, державшееся почти четыре десятилетия. Однако сейчас индийский гроссмейстер занимает 26-е место в мировом рейтинге. Синдаров, напротив, поднялся на четвертую позицию.

Фаворитом встречи называют узбекского шахматиста. Весной он выиграл турнир претендентов с преимуществом в 1,5 очка, одержав шесть побед и не потерпев ни одного поражения. В личных встречах с Гукешем у Синдарова также преимущество: две победы и одна ничья.

Сам индийский чемпион признался, что последние два года стали для него непростым периодом.

«Мне пришлось пережить очень трудный период, эти два года были чрезвычайно тяжелыми для меня», — рассказал Гукеш в интервью Süddeutsche Zeitung.

Еще в марте шахматист сообщил, что намерен сократить количество выступлений на турнирах, чтобы сосредоточиться на подготовке к защите титула.