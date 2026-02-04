В области Жетісу в рамках республиканской экологической программы "Таза Қазақстан" в этом году планируется благоустроить 12 зеленых зон, включая 9 парков, сквер и 2 аллеи, передает BAQ.KZ.

Кроме того, в рамках экопрограммы в этом году в регионе благоустроят 25 дворов, 17 детских и спортивных площадок, планируется отремонтировать кровли и фасады 148 многоэтажных жилых домов, обустроить 15,6 км арычных сетей, установить 200 км уличного освещения, а также высадить 121 тыс. саженцев.

По итогам прошлого года в регионе были благоустроены 13 парков, 6 аллей, 2 сквера, один из уникальных – парк с сохранением природного ландшафта, расположенный в Сарканском районе. Еще одна особенность парка общей площадью 6 га в том, что на его территории высажены деревья и установлены скульптуры животных, которые отражают флору и фауну национального природного парка "Жонгар-Алатау", поэтому в дальнейшем его планируется развивать как экопарк.

"В детстве мы ходили гулять к речке, чтобы полюбоваться на огромные белые валуны, которые очень давно вода принесла. Наши родители приводили приезжих гостей на прогулки. С этими камнями всегда было связано много историй. Говорят, им около ста лет. Радует, что теперь это место облагородили, но сохранили природные особенности. Так получился необычный и красивый парк, которым гордятся жители нашего города. Интересно, что его и дальше планируют развивать", - отмечает жительница г.Саркан Айзада Бикеткызы.

Между тем в рамках "Таза Қазақстан" в регионе были благоустроены 2 центральные площади, 49 дворов и 81 детская и спортивная площадка. Также отремонтированы 77 крыш и 33 фасада многоэтажных жилых домов, проведены работы по восстановлению 16,5 км арычных сетей и 72 памятников. К тому же установлено 315 км уличного освещения и три тематических мурала, которые размещены на стенах многоэтажных жилых домов в городах Саркан, Уштобе Сарканского и Каратальского районов, а также в селе Балпык би Коксуского района.

"Мурал "Таза Қазақстан" посвящен теме экокультуры и бережного отношения к окружающей среде. Мурал "Адал Азамат" символизирует честность, патриотизм и ответственность. А мурал "Заң мен Тәртіп" отражает значение верховенства закона и общественного порядка в построении справедливого государства. Мы, молодежь, считаем, что следить за чистотой, работать честно, уважать закон и людей – это наш важный вклад в будущее", - поделился мнением директор КГУ "Жетісу жастары" Шамиль Ванкеев.

В целом в прошлом году в Жетісу в мероприятиях по охране окружающей среды и формированию экологической культуры приняло участие 227 тыс. жителей области. В результате было высажено 134,9 тыс. саженцев, вывезено 16 тыс. тонн мусора.