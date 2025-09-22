В области Жетісу продолжаются масштабные работы по благоустройству в рамках экологической программы "Таза Қазақстан", передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата области Жетiсу.

На сегодняшний день полностью завершено обновление двух центральных площадей, почти завершены работы у памятников (97%), в парках (84%) и на аллеях (66%). Также активно ведётся ремонт кровли — завершено 76% от запланированного объёма, а детские и спортивные площадки обновлены на 95%. Эти данные были озвучены на заседании акимата под председательством первого заместителя акима области Алибека Жаканбаева, сообщает пресс-служба акимата Жетісуской области.

С докладом на совещании выступил заместитель акима Марлен Кольбаев. Он сообщил, что до конца года в регионе планируется привести в порядок 21 парк, две центральные площади, 49 дворов, 81 детскую и спортивную площадку. Из них работы уже завершены на 64 объектах. Отремонтированы кровли 59 многоквартирных домов, обновлены фасады 13 зданий, приведены в порядок 70 памятников, а также 16,5 километра арычных сетей. Кроме того, установлено современное уличное освещение на 152 километрах дорог.

С начала года в области прошли массовые экологические акции, в которых приняли участие более 151 тысячи жителей. За это время удалось вывезти свыше 11 тысяч тонн мусора, а также высадить более 56 тысяч деревьев из запланированных 120 тысяч. Оставшиеся саженцы будут высажены осенью с учётом климатических условий и агротехнических требований.

Особое внимание уделяется ликвидации несанкционированных свалок. Благодаря мониторингу, в том числе с использованием спутниковых данных компании "Ғарыш сапары", в регионе было выявлено 618 стихийных свалок, из которых 93% уже ликвидированы.

В рамках формирования экологической культуры в регионе также проводятся конкурсы на лучшее село, двор и населённый пункт. Так, село Талды Панфиловского района подало заявку на участие в республиканском конкурсе "Үлгілі ауыл", а парк "Қойтас" из Сарканского района поборется за звание одного из лучших парков страны.

Завершая совещание, Алибек Жаканбаев заслушал отчёты акимов районов и городов. Он поручил усилить разъяснительную работу с населением, наладить взаимодействие с полицией в вопросах санитарного порядка и держать на постоянном контроле вопросы благоустройства и содержания территорий. В числе приоритетов — улучшение состояния дорог, установка новых остановок и пешеходных переходов, а также цифровизация зелёных насаждений в городах региона.