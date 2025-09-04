4 сентября 2025 года в селе Мукры Коксуского района области Жетісу прошла масштабная экологическая акция "Ауылдағы асар" — часть республиканской инициативы "Таза Қазақстан", передает BAQ.KZ.

В мероприятии приняли участие местные жители, молодежь, волонтеры и неравнодушные сельчане.

Цель акции — не просто уборка территории, а возрождение древней казахской традиции "асар", когда всей общиной решаются важные задачи. В данном случае — это формирование экологической культуры, повышение ответственности за состояние окружающей среды и укрепление единства в сельской жизни.

Участники акции очистили улицы села, ликвидировали стихийные свалки, отсортировали собранный мусор и организованно вывезли его при помощи спецтехники. Особый акцент был сделан на разъяснительной работе с молодежью — организаторы рассказывали о важности бережного отношения к природе и роли каждого в сохранении экологии.

Активно себя проявила молодёжь: они не только приняли участие в уборке, но и делились кадрами с места событий в социальных сетях под хэштегом #АуылдағыАсар, популяризируя идеи чистоты и коллективной ответственности.

"Я очень рад, что принял участие в сегодняшней акции "Ауылдағы асар". То, что мы вместе внесли свой вклад в благоустройство нашего села — это гордость для каждого из нас. Такие мероприятия показывают, насколько важны единство и сплоченность", — поделился участник акции Медет Ануарулы.

Всего в мероприятии приняли участие около 50 человек.