В Жетісу прошла масштабная экологическая акция "Таза бейсенбі", объединившая более шести тысяч участников в рамках республиканской программы "Таза Қазақстан", передает BAQ.KZ.со ссылкой на акимат области Жетiсу.

К движению за чистоту и экологию присоединились представители образования, здравоохранения, культуры, спорта и социальной сферы, а также коллективы предприятий и организаций региона.

На протяжении дня участники наводили порядок на территории учреждений, улицах, дворах и зеленых зонах. Результаты впечатляют: высажено свыше 1500 деревьев, очищено 317 гектаров земли и вывезено более 367 тонн бытового мусора. Акция продемонстрировала, насколько сплочённым может быть общество в вопросах защиты окружающей среды.

Заместитель акима Талдыкоргана Куаныш Сейтимбетов подчеркнул, что подобные инициативы должны стать образом жизни: "Важно, чтобы каждый человек ощущал личную ответственность за чистоту своего города и природы. Мы будем продолжать такие акции и дальше".

Начальник областного управления пассажирского транспорта и автодорог Нурлан Далдыбаев отметил, что санитарные работы охватили не только улицы, но и учреждения образования и здравоохранения: "Там, где чистота – там и здоровье. Благодаря усилиям волонтёров и сотрудников в порядок были приведены школы, больницы и другие социальные объекты".

Активное участие в акции принял и коллектив средней школы №8 города Талдыкорган. Здесь регулярно проходят субботники, направленные на формирование экологической культуры среди школьников. По словам педагогов, такие мероприятия воспитывают в детях чувство ответственности и заботы о своём городе.

Жетісу продолжает курс на экологическое обновление. Уже в эту субботу в регионе намечен большой общеобластной субботник, участие в котором смогут принять все желающие внести свой вклад в чистоту и благополучие родного края.