Природоохранная прокуратура области Жетісу провела анализ законности в сфере оборота рыбных ресурсов и выявила серьёзные нарушения, связанные с незаконным экспортом рыбной продукции в Европу, передает BAQ.KZ.

По информации правоохранительных органов, субъекты рыболовства создали более 20 аффилированных предприятий для вывоза рыбы за границу без необходимых разрешений.

Особую тревогу вызывает факт, что эти компании не имели закреплённых водоёмов и квот на вылов рыбы, что делало их деятельность незаконной. Одним из ярких примеров является товарищество, которое при лимите на вылов в 270 тонн фактически экспортировало 4 920 тонн рыбы, что в 18 раз превышает установленный лимит.

В ходе расследования было установлено, что через аффилированные с этим товариществом компании было выведено 2 096 тонн рыбы. По данным уполномоченных органов, ущерб от действий четырёх субъектов рыболовства и их аффилированных фирм составил более 80 миллиардов тенге.

На данный момент по выявленным фактам проводится досудебное расследование по статье 234 Уголовного кодекса РК, касающейся экономической контрабанды.