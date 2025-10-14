В Жетісу создают новое пространство для отдыха, вдохновения и связи с природой — в городе Саркан открылся парк "Қойтас", необычный и по замыслу, и по исполнению, передает BAQ.KZ.

На площади шесть гектаров гармонично сочетаются природный ландшафт, современная инфраструктура и элементы культурного наследия. Главная особенность парка — бережное сохранение природной среды и интеграция флоры и фауны Жонгарского Алатау, одного из главных природных символов региона. На территории установлены скульптуры животных, обитающих в нацпарке "Жонгар-Алатау", в том числе фигуры архара и снежного барса, высажены голубые ели, сосны, туи, а в будущем появятся и сиверсовы яблони.

Проект реализован в рамках программы "Таза Қазақстан" и стал частью более широкой работы по развитию области после её административного обновления. Перед входом в парк теперь расположена набережная "Денсаулық", вдоль реки проложены километровые пешеходные дорожки с освещением, беседками, спортивными и детскими площадками. Для культурно-массовых мероприятий построен амфитеатр на 400 мест, а на возвышенностях оборудованы смотровые площадки с видами на горы Жонгарского Алатау — одна из них служит фотозоной.

Особое внимание уделено деталям: установлены 11 малых архитектурных форм, отражающих национальные образы и виды спорта, работает система капельного орошения, на камне в русле реки появилась съемная фигура русалки, добавляющая парку немного сказочности. В перспективе — создание круглогодичного катка, парковки и продолжение озеленения. На территории уже действуют торговые точки, при этом строго запрещена продажа алкоголя.

Аким Саркана Амантай Орынбеков подчеркнул, что парк создается не просто как место отдыха, а как культурный и природный символ, который должен сохранить дух региона для будущих поколений. Жители города с теплотой приняли новый парк — по словам горожан, особенно важно, что удалось сохранить природные "визитки" этого места, включая камни на реке, с которыми связано множество детских воспоминаний и легенд.

Парк "Қойтас" стал новым украшением города и одним из факторов, благодаря которому Саркан победил в номинации "Үлгілі аудан орталығы" областного конкурса в рамках программы "Таза Қазақстан". Всего в области Жетісу сегодня насчитывается 132 парка, сквера и аллеи — и "Қойтас" по праву претендует на звание одного из самых атмосферных и значимых.