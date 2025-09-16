В Жетісу раскрыта вопиющая схема незаконного обогащения: частный судебный исполнитель в городе Талдыкорган подозревается в присвоении денежных средств, предназначенных для выплаты алиментов, передает BAQ.KZ.

Согласно информации прокуратуры Жетісуской области, судебный исполнитель действовал по классической, но циничной схеме: сначала он официально направлял работодателям постановления об удержании алиментов с заработной платы должников. После поступления средств — оставлял себе большую часть, а лишь остаток перечислял родителям, воспитывающим детей.

Так, в одном из эпизодов за апрель-июнь 2025 года на счёт исполнителя поступило свыше 570 тысяч тенге, но взыскателю он перечислил только 170 тысяч. Разницу он, по данным надзорных органов, присвоил.

В ходе проверки установлено, что это — не единичный случай. По предварительным данным, общая сумма незаконно удержанных средств превысила 2 миллиона тенге.

Прокуратурой города Талдыкорган начато досудебное расследование по статье 251 Уголовного кодекса Республики Казахстан.