Судебный исполнитель в Талдыкоргане присваивал алименты
Начато расследование в отношении судебного исполнителя.
В Жетісу раскрыта вопиющая схема незаконного обогащения: частный судебный исполнитель в городе Талдыкорган подозревается в присвоении денежных средств, предназначенных для выплаты алиментов, передает BAQ.KZ.
Согласно информации прокуратуры Жетісуской области, судебный исполнитель действовал по классической, но циничной схеме: сначала он официально направлял работодателям постановления об удержании алиментов с заработной платы должников. После поступления средств — оставлял себе большую часть, а лишь остаток перечислял родителям, воспитывающим детей.
Так, в одном из эпизодов за апрель-июнь 2025 года на счёт исполнителя поступило свыше 570 тысяч тенге, но взыскателю он перечислил только 170 тысяч. Разницу он, по данным надзорных органов, присвоил.
В ходе проверки установлено, что это — не единичный случай. По предварительным данным, общая сумма незаконно удержанных средств превысила 2 миллиона тенге.
Прокуратурой города Талдыкорган начато досудебное расследование по статье 251 Уголовного кодекса Республики Казахстан.
