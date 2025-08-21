В области Жетісу возбуждено уголовное дело в отношении судебного исполнителя, нарушившего закон при исполнении алиментного производства, передает BAQ.KZ.

В ходе расследования установлено, что судебный исполнитель снял ограничение на выезд должника, несмотря на то, что взыскатель заявлений по этому поводу не подавала. Более того, заявка на снятие ограничения была подана не от имени взыскателя, а подделана.

Дело касается взыскания алиментов с должника, на которого ранее было наложено ограничение на выезд за границу. В какой-то момент, спустя несколько лет, исполнитель вернул исполнительный документ взыскателю для передачи частному судебному исполнителю. На основании несанкционированного заявления ограничение на выезд было снято, и должник беспрепятственно вылетел в Республику Корея.

Однако при прокурорской проверке выяснилось, что взыскатель не обращалась с такими заявлениями и не могла их подать, так как находилась за пределами Казахстана. К тому же, почерк на документах ей не принадлежал. В результате, задолженность по алиментам должником так и не была погашена.

Прокуратура области начала досудебное расследование по факту превышения должностных полномочий судебным исполнителем, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье 362 Уголовного кодекса.