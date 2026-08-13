В области Жетысу вступили в законную силу приговоры по двум уголовным делам о мошенничестве. Несмотря на то что обвиняемые полностью или частично возместили причиненный ущерб, суд назначил им реальные сроки лишения свободы, сообщили в прокуратуре региона.

Обманул сельчан на 13,8 млн тенге

По одному из дел житель Аксуского района представился скупщиком мелкого рогатого скота и, злоупотребив доверием, завладел 266 овцами, принадлежавшими пяти жителям села Ащыбулак.

Общий ущерб превысил 13,8 млн тенге. Хотя часть ущерба была возмещена, прокуратура настояла, что это не является основанием для более мягкого наказания. Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 2 годам 5 месяцам лишения свободы.

Обещал стройматериалы и водительские права

Во втором случае осужденный в период с 2023 по 2025 год обманул десять человек более чем на 3 млн тенге. Он обещал поставить строительные материалы, помочь с оформлением водительских удостоверений и оказывал другие услуги, которые выполнять не собирался.

Изначально суд первой инстанции назначил ему 3 года 6 месяцев ограничения свободы. Однако прокуратура Аксуского района обжаловала этот приговор, и апелляционный суд заменил наказание на 3 года лишения свободы.

При этом суд учел, что обвиняемый полностью возместил причиненный потерпевшим ущерб, однако подчеркнул, что это не освобождает его от уголовной ответственности.

В прокуратуре области напомнили, что компенсация причиненного преступлением ущерба, даже в полном объеме, не отменяет наказания за совершенное преступление. Также граждан призвали проявлять осторожность и не доверять сомнительным предложениям, связанным с получением прибыли или оказанием различных услуг.