В Жетысу начали уборку сахарной свеклы: урожай ждут выше прошлогоднего

В области Жетысу началась уборка сахарной свеклы. В этом году аграрии рассчитывают собрать около 585 тысяч тонн, что более чем на 86 тысяч тонн превышает прошлогодний результат, передает BAQ.KZ.

Свеклой засеяли 13,5 тысячи гектаров. За год площадь выросла на 1,3 тысячи гектаров.

К уборке уже приступили хозяйства Аксуского, Сарканского, Ескельдинского, Коксуского, Каратальского и Кербулакского районов.

На поля выйдут 115 свеклоуборочных комбайнов и 52 ботвоуборочные машины. Имеющаяся техника позволяет убирать до 700 гектаров в сутки.

До 700 центнеров с гектара

Одним из первых уборку начало крестьянское хозяйство «Қыдырәлі» в Коксуском районе.

Из 327 гектаров сельхозугодий хозяйства 160 гектаров заняты сахарной свеклой. Здесь выращивают и кукурузу на зерно и силос, овощи и люцерну.

В этом году хозяйство сделало ставку на раннеспелый сорт «Авантаж». Предварительная урожайность достигает 700 центнеров с гектара.

«Сегодня вышли на уборку. Урожай хороший, рассчитываем получить примерно по 650-700 центнеров с гектара. С поливной водой проблем у нас не было, растения развивались хорошо. Теперь главное - благополучно убрать выращенное и сдать его на переработку», - говорит руководитель КХ «Қыдырәлі» Ерлан Шенгелбаев.

Сахарную свеклу хозяйство выращивает около 15 лет.

«Свекла для нас - одна из самых прибыльных культур, поэтому и занимаемся ею. Государство оказывает поддержку: есть субсидирование, в том числе по удобрениям и препаратам. Мы успешно выращиваем сахарную свеклу уже около 15 лет», - отметил аграрий.

У хозяйства есть пять тракторов МТЗ, три зерноуборочных и один свеклоуборочный комбайн, четыре КамАЗа, сеялки и другое оборудование. Последние два года технику приобретают в лизинг.

В Коксуском районе сахарную свеклу в этом сезоне выращивают 185 хозяйств. Под культуру отвели 2,9 тысячи гектаров, что на тысячу гектаров больше, чем год назад.

Ожидаемый урожай в районе составляет около 130 тысяч тонн.

К уборочной кампании подготовили 27 свеклоуборочных комбайнов, 10 ботвоудалителей и 70-80 единиц грузового транспорта.

«Те хозяйства, у которых есть собственная уборочная техника, помогают тем, у кого ее нет. Кроме того, помощь оказывают два сельскохозяйственных заготовительных центра. Рабочих рук хватает, поэтому рассчитываем справиться своими силами», - пояснил заместитель акима Коксуского района Ержан Шалкыбеков.

Свеклу будут принимать по графику

Аксуский и Коксуский сахарные заводы начнут принимать урожай 25 сентября.

Для хозяйств составили отдельные графики с учетом площадей и объемов продукции. Такой порядок должен распределить поток машин и снизить риск очередей на заводах.

Первым Коксуский сахарный завод будет принимать раннеспелый сорт «Авантаж».

Туда повезут урожай хозяйства Коксуского, Кербулакского, Ескельдинского и Каратальского районов, а также Талдыкоргана.

«По каждому крестьянскому хозяйству составлен график исходя из гектаров и объемов продукции. Согласно этому графику и будет осуществляться сдача. Сначала завод принимает раннеспелый сорт «Авантаж». На Коксуский сахарный завод урожай привозят хозяйства нашего района, Кербулакского, Ескельдинского, Каратальского районов и Талдыкорган. Приемку продукции планируется наращивать поэтапно: на первоначальном этапе - порядка 2 тыс. тонн в сутки, затем около 3 тыс. тонн, а после выхода предприятия на необходимые мощности - до 3,5-4 тыс. тонн в день», - отметил Ержан Шалкыбеков.

После модернизации Коксуский сахарный завод рассчитывает принять в этом сезоне 374 тысячи тонн свеклы. Год назад объем составлял около 250 тысяч тонн.

Если прогноз оправдается, в области Жетісу соберут около 585 тысяч тонн сахарной свеклы, более чем на 86 тысяч тонн больше прошлогоднего урожая.