В Жетысу перевернулась фура с 35 тоннами семечек
В Жетысу полицейские помогли водителю перевернувшейся фуры.
Сегодня, 12:23
117Фото: кадр видео
На трассе Алматы – Өскемен в Жетысуской области перевернулась грузовая автомашина с прицепом, перевозившая 35 тонн семечек, передает BAQ.KZ.
На помощь водителю прибыли сотрудники полиции. Они помогли поставить фуру на колеса и вернуть урожай обратно в кузов.
К счастью, водитель не пострадал. Мужчина выразил благодарность полицейским за оперативную помощь.
В Департаменте полиции напомнили водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения и быть особенно внимательными при маневрах на загруженных перекрестках.
