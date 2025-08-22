На трассе Алматы – Өскемен в Жетысуской области перевернулась грузовая автомашина с прицепом, перевозившая 35 тонн семечек, передает BAQ.KZ.

На помощь водителю прибыли сотрудники полиции. Они помогли поставить фуру на колеса и вернуть урожай обратно в кузов.

К счастью, водитель не пострадал. Мужчина выразил благодарность полицейским за оперативную помощь.

В Департаменте полиции напомнили водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения и быть особенно внимательными при маневрах на загруженных перекрестках.