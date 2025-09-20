В Жетысу пресекли незаконные религиозные занятия с подростками
К ответственности привлекли организатора и четырёх наставников.
В Жетысуской области сотрудники управления по противодействию экстремизму совместно с ДКНБ и прокуратурой региона выявили факт вовлечения подростков в нелегальные религиозные занятия, передает BAQ.KZ. Об этом сообщили в департаменте полиции. Нарушения обнаружили в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Участок". В помещениях, которые использовались под видом общежития, полицейские нашли иностранную религиозную литературу и учебные материалы.
По данным следствия, организаторы маскировали деятельность под благотворительные учреждения и детские пансионаты, однако фактически проводили уроки религиозного характера. Ранее, в марте, решением суда Талдыкоргана эти псевдоблаготворительные организации были принудительно ликвидированы.
По итогам проверки:
- к ответственности привлечён организатор религиозных обрядов за незаконное вовлечение несовершеннолетних;
- четверо "устазов" (наставников) оштрафованы за проживание без регистрации;
- родители подростков привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей;
- одна несовершеннолетняя направлена в центр адаптации, так как её родители проживают в другом регионе.
Сейчас в отношении предполагаемых организаторов продолжаются проверочные мероприятия. По их итогам будет принято процессуальное решение. В полиции напомнили: вовлечение детей в незаконные религиозные занятия является грубым нарушением закона и влечёт предусмотренную ответственность.
