В Жетысуской области сотрудники управления по противодействию экстремизму совместно с ДКНБ и прокуратурой региона выявили факт вовлечения подростков в нелегальные религиозные занятия, передает BAQ.KZ. Об этом сообщили в департаменте полиции. Нарушения обнаружили в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Участок". В помещениях, которые использовались под видом общежития, полицейские нашли иностранную религиозную литературу и учебные материалы.

По данным следствия, организаторы маскировали деятельность под благотворительные учреждения и детские пансионаты, однако фактически проводили уроки религиозного характера. Ранее, в марте, решением суда Талдыкоргана эти псевдоблаготворительные организации были принудительно ликвидированы.

По итогам проверки:

к ответственности привлечён организатор религиозных обрядов за незаконное вовлечение несовершеннолетних;

четверо "устазов" (наставников) оштрафованы за проживание без регистрации;

родители подростков привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей;

одна несовершеннолетняя направлена в центр адаптации, так как её родители проживают в другом регионе.

Сейчас в отношении предполагаемых организаторов продолжаются проверочные мероприятия. По их итогам будет принято процессуальное решение. В полиции напомнили: вовлечение детей в незаконные религиозные занятия является грубым нарушением закона и влечёт предусмотренную ответственность.