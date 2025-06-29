В области Жетысу произошла печальная трагедия - в дорожно-транспортном происшествии погибли двое сотрудников полиции. Об этом сообщил министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов. Среди погибших - майор полиции Арнур Алханов и старший лейтенант полиции Шынгыс Асилбеков, которые выполняли служебные обязанности в момент аварии.

Министр выразил глубокие соболезнования родным, близким и коллегам погибших, подчеркнув, что имена мужественных сотрудников навсегда останутся в памяти всего коллектива Департамента полиции Жетысуской области. Ведомство берет на себя обязательство оказать всю необходимую помощь семьям героев.