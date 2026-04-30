В Жетысу прокомментировали скандал с государственным символом

В области Жетысу полиция дала официальный комментарий по поводу распространяемой информации, связанной с государственным символом, передает корреспондент BAQ.kz.

По данным департамента, в информационном пространстве распространялись сведения о том, что гражданин был привлечён к ответственности за то, что нашёл государственный символ.

Однако эти данные не соответствуют действительности и вводят общество в заблуждение. Как сообщили в полиции, гражданин был привлечён к ответственности не за то, что нашёл государственный символ, а за свои последующие действия.

В частности, после обнаружения государственного символа он проявил к нему неуважение, сделал фотографии в непристойной форме и опубликовал искажённые изображения.

"На основании предложения уполномоченного органа данным действиям дана правовая оценка. В соответствии с действующим законодательством такие действия расцениваются как нарушение порядка использования государственных символов и проявление неуважения к ним", - сообщили в областном департаменте полиции. В связи с этим гражданин привлечён к административной ответственности.

Представители полиции подчеркнули, что правоохранительные органы действуют в рамках закона. Также они призвали не распространять искажённую информацию, формирующую ошибочное мнение в обществе.