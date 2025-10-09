В Жетысу прошла масштабная экологическая акция, объединившая полицейских, экологов и представителей различных государственных служб, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

В рамках республиканской инициативы "Таза Қазақстан" на берегах водоёмов Сарканского района прошла операция "Чистые водоёмы", целью которой стало сохранение природных экосистем и борьба с незаконным рыболовством.

Сотрудники природоохранной полиции совместно с представителями Каратальской рыбной инспекции, транспортного контроля, управления природопользования, лесного хозяйства и другими службами очистили водоёмы и прибрежные территории в Карашыганском сельском округе. В акции приняли участие более 40 человек, использовались 10 единиц техники и 5 лодок.

Результат внушительный: около трёх тонн мусора было собрано с берегов, а из воды извлечено более трёх километров браконьерских сетей. Участники подчеркнули, что подобные мероприятия — не просто санитарная акция, а реальный вклад в охрану природы и устойчивое будущее региона.