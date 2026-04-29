В Жетысу пройдет фестиваль цветения яблони Сиверса

2 мая 2026 года в области Жетісу состоится фестиваль «Цветение яблони Сиверса – 2026», посвящённый одному из самых редких и красивых природных явлений весны.

Мероприятие пройдет на территории ГНПП «Жонгар-Алатау», в окрестностях села Тополевка. Именно здесь расположены крупнейшие в мире рощи дикой яблони Сиверса - прародительницы всех современных сортов яблок.

По данным ученых, около 48% мировых природных ресурсов этой уникальной яблони сосредоточено именно в Жетісу. Весной горные склоны покрываются бело-розовым цветением, превращая регион в живописный природный пейзаж.

Фестиваль ежегодно привлекает туристов, фотографов и путешественников, желающих увидеть редкое природное явление.

В этом году гостей ждет насыщенная программа с участием известных артистов - Bayansulu и Қуандық Рахым.

В программе мероприятия:

панорамные виды цветущих садов;

конкурс художников в формате plein air;

культурные и развлекательные мероприятия;

национальные спортивные игры;

выставки ремесленников и мастер-классы;

концертная программа.

Фестиваль объединит представителей туриндустрии, экологов, ученых, блогеров и всех любителей природы. Он также включен в Республиканский календарь событий Казахстана, что подчеркивает его значимость для развития туризма.

Организаторы приглашают всех желающих посетить Жетісу и увидеть уникальное цветение яблони Сиверса - живую легенду природы.