В Жетысу пройдет фестиваль цветения яблони Сиверса
2 мая в живописных горах Жетісу состоится фестиваль «Цветение яблони Сиверса – 2026». Гостей ждут концерты, мастер-классы и уникальное природное зрелище.
2 мая 2026 года в области Жетісу состоится фестиваль «Цветение яблони Сиверса – 2026», посвящённый одному из самых редких и красивых природных явлений весны.
Мероприятие пройдет на территории ГНПП «Жонгар-Алатау», в окрестностях села Тополевка. Именно здесь расположены крупнейшие в мире рощи дикой яблони Сиверса - прародительницы всех современных сортов яблок.
По данным ученых, около 48% мировых природных ресурсов этой уникальной яблони сосредоточено именно в Жетісу. Весной горные склоны покрываются бело-розовым цветением, превращая регион в живописный природный пейзаж.
Фестиваль ежегодно привлекает туристов, фотографов и путешественников, желающих увидеть редкое природное явление.
В этом году гостей ждет насыщенная программа с участием известных артистов - Bayansulu и Қуандық Рахым.
В программе мероприятия:
- панорамные виды цветущих садов;
- конкурс художников в формате plein air;
- культурные и развлекательные мероприятия;
- национальные спортивные игры;
- выставки ремесленников и мастер-классы;
- концертная программа.
Фестиваль объединит представителей туриндустрии, экологов, ученых, блогеров и всех любителей природы. Он также включен в Республиканский календарь событий Казахстана, что подчеркивает его значимость для развития туризма.
Организаторы приглашают всех желающих посетить Жетісу и увидеть уникальное цветение яблони Сиверса - живую легенду природы.
