В Жетысу раскрыли схему начисления платы за неоказанные газовые услуги

Прокуратура области Жетысу выявила нарушения при оказании услуг по техническому обслуживанию газового оборудования в Талдыкоргане. После вмешательства надзорного органа 6 тысячам потребителей аннулировали счета за фактически неоказанные услуги, передает BAQ.KZ.

Нарушения были выявлены в ходе анализа деятельности ТОО "РЦКУ-Талдықорған", проведенного прокуратурой города Талдыкорган.

Как установили прокуроры, сервисная организация систематически начисляла жителям оплату за техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, хотя фактически такие работы не проводились.

Для подтверждения якобы выполненных услуг сотрудники компании оформляли фиктивные акты выполненных работ от имени потребителей.

Что изменилось после проверки

По результатам рассмотрения акта прокурорского надзора незаконные начисления были отменены.

"6 000 потребителям были аннулированы счета за фактически не оказанные услуги, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности", - сообщили в прокуратуре области Жетысу.

В надзорном органе подчеркнули, что защита прав потребителей и обеспечение законности в сфере жилищно-коммунального хозяйства остаются одними из приоритетных направлений работы.

Прокуратура региона заявила, что продолжит проверки и надзор за соблюдением прав граждан в социально значимых сферах.