Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Жетысуской области расследуется уголовное дело о хищении бюджетных средств при возведении жилых домов, передает BAQ.KZ.

В 2021 году между заказчиком и подрядной организацией были заключены договоры на строительство двух многоэтажных домов общей стоимостью 1,7 млрд тенге. Несмотря на подписанные акты выполненных работ, часть строительно-монтажных работ фактически не была выполнена.

Из запланированных девяти этажей возведены только семь. Также отсутствуют системы отопления, водоснабжения и электроосвещения, не выполнена наружная отделка. В результате сроки сдачи объектов в эксплуатацию сорваны.

Причинённый государству ущерб превысил 152 млн тенге. По решению суда наложен арест на имущество застройщика.

В качестве подозреваемых по делу проходят директор подрядной организации и сотрудники компании, осуществлявшие технический надзор за строительством.

Расследование продолжается.

Иная информация не разглашается в соответствии со статьёй 201 УПК РК.