В области Жетысу реализуются масштабные проекты по реконструкции и модернизации ирригационных систем, которые позволят обеспечить подачу воды на более чем 25 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель, передает BAQ.KZ.

С рабочей поездкой регион посетил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов. Глава ведомства ознакомился с состоянием водохозяйственных объектов и ходом реализации проектов в Коксуском и Аксуском районах.

В Коксуском районе реконструкция ирригационных и дренажных систем проводится при поддержке Исламского банка развития. Первая фаза проекта предусматривает обновление девяти каналов общей протяженностью 108,7 км и будет завершена в следующем году. В рамках второй фазы планируется реконструкция еще 157,8 км каналов. Это позволит увеличить площадь орошаемых земель района на 13,6 тыс. гектаров.

В Аксуском районе работы по бетонированию каналов завершены на 75%. Их окончание запланировано на следующий год. После реконструкции вода будет подаваться на 11 тысяч гектаров сельхозугодий. Министр поручил завершить все работы в установленные сроки.

"Реализуемые в области Жетысу проекты направлены на раскрытие сельскохозяйственного потенциала региона за счет увеличения площади орошаемых земель. Все работы должны быть завершены в срок. Наше министерство активно привлекает инвестиции и грантовые средства, и теперь важно довести эти проекты до конца. Качественная и своевременная подача воды аграриям — одна из наших приоритетных задач", — отметил Нуржан Нуржигитов.

Ранее, в сентябре, в Аксуском районе после капитальной реконструкции было введено в эксплуатацию Кызылагашское водохранилище. На объекте проведены работы по очистке, реконструкции плотины и магистрального канала, автоматизации водозаборных и водосбросных сооружений, установке систем оповещения.

Сейчас Комитет водного хозяйства министерства реализует проект по строительству Кызылагашского массива, который позволит дополнительно обеспечить водой 4500 гектаров земель в Аксуском районе.