В области Жетысу продолжаются работы по благоустройству в рамках экологической инициативы "Таза Қазақстан". В этом году здесь планируется отремонтировать крыши 77 многоквартирных домов. Об этом сообщили в пресс-службе акима области, передает BAQ.KZ.

Так, в Аксуском районе планируется отремонтировать 15 крыш, в Каратальском районе – 5, в Коксуском районе – 11, в городе Текели – 7, а в городе Талдыкоргане – 39 крыш многоэтажных домов. На сегодняшний день строительные работы завершены на 30 объектах.

Наибольшее количество проектов по ремонту крыш сосредоточено в городе Талдыкорган. По данным акимата города, в областном центре насчитывается более 800 многоэтажных домов. Большинство из них были построены в 1970-1980 годах. В целях обеспечения безопасности и улучшения качества жизни местных жителей проводится поэтапный ремонт крыш.

"Работы по ремонту крыш многоквартирных жилых домов ведутся с 2023 года. В позапрошлом году были обновлены крыши 13 домов, а в прошлом - 28 домов, построенных в период с 1950 по 1970 годы. В этом году планируется текущий ремонт крыш 39 домов, возведённых в 1968–1992 годах, работы уже ведутся на 17 из них", - отметил заместитель акима города Талдыкоргана Куаныш Сейтиметов.

В числе домов, где проводится обновление крыш - дом №78 по улице Жансугурова в Талдыкоргане.