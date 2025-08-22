В Жетысу полицейские пресекли деятельность по незаконной продаже электронных курительных устройств, передает BAQ.KZ.

В Талдыкоргане оперативники провели контрольную закупку: 27-летний местный житель через мессенджер реализовал электронное устройство, которое доставил курьер. В ходе дальнейшей операции правоохранители задержали его супругу, а также 28-летнего мужчину, в автомобиле которого обнаружили 275 электронных систем потребления табака.

Также полицейские установили 20-летнего жителя региона, подрабатывавшего под видом таксиста и развозившего запрещённые товары клиентам.

В полиции напомнили, что вейпы представляют серьёзную угрозу здоровью и формируют зависимость, особенно среди подростков и молодёжи. За продажу и распространение электронных курительных систем, ароматизаторов и жидкостей к ним предусмотрена уголовная ответственность.