В Жетысу супругов задержали за продажу сотен вейпов
275 электронных устройств изъяли у торговцев в Талдыкоргане.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Жетысу полицейские пресекли деятельность по незаконной продаже электронных курительных устройств, передает BAQ.KZ.
В Талдыкоргане оперативники провели контрольную закупку: 27-летний местный житель через мессенджер реализовал электронное устройство, которое доставил курьер. В ходе дальнейшей операции правоохранители задержали его супругу, а также 28-летнего мужчину, в автомобиле которого обнаружили 275 электронных систем потребления табака.
Также полицейские установили 20-летнего жителя региона, подрабатывавшего под видом таксиста и развозившего запрещённые товары клиентам.
В полиции напомнили, что вейпы представляют серьёзную угрозу здоровью и формируют зависимость, особенно среди подростков и молодёжи. За продажу и распространение электронных курительных систем, ароматизаторов и жидкостей к ним предусмотрена уголовная ответственность.
Самое читаемое
- "Рядом была мама": сын водителя, сбившего детей в Урджаре, попросил прощения
- В Казахстане обновили правила эксплуатации счетчиков воды
- Поездка за 5000 тенге обернулась судимостью и штрафом для костанайца
- Всеобщая декларация в Казахстане: кого освободили, а кто обязан отчитаться
- Названы условия, на которых Путин согласен на встречу с Зеленским