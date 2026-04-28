Аким региона Бейбит Исабаев в ходе рабочей поездки в Коксуский район ознакомился с ходом весенне-полевых работ, передает BAQ.kz.

В области планируют увеличить посевные площади под кукурузу на 5 тысяч гектаров. Это связано с высоким спросом со стороны перерабатывающих предприятий и птицефабрик.

В крестьянском хозяйстве «Мырзахан» уже ведется посев кукурузы на площади 85 гектаров. Хозяйство сотрудничает с компанией Global Agro, используя современные семена и удобрения.

Рекордная урожайность

В прошлом году благодаря новым агротехнологиям хозяйство получило 140 центнеров с гектара - один из лучших результатов в регионе.

В этом году планируется провести эксперимент с китайскими семенами, которые отличаются устойчивостью к погодным условиям и могут давать до 15 тонн с гектара.

Также используются специальные минеральные удобрения, которые ускоряют рост растений и укрепляют корневую систему.

Как проходит посевная

В целом в области посевная кампания уже активно идет. Общая площадь посевов в этом году составит более 511 тыс. гектаров.

На сегодняшний день уже засеяны:

зерновые культуры - более 115 тыс. га

кукуруза - 8,6 тыс. га

масличные культуры - почти 30 тыс. га

сахарная свекла - 7,8 тыс. га

Поддержка фермеров

Аграриям оказывается государственная поддержка - им предоставляют минеральные удобрения, льготное дизельное топливо и кредиты по программе «Кең дала».

Также через КазАгроФинанс закуплена новая сельхозтехника.

Поручение акима

Бейбит Исабаев поручил максимально эффективно использовать время посевной кампании и активнее внедрять современные технологии.

По его словам, это позволит повысить урожайность и укрепить аграрный сектор региона.