В Жетысу увеличат посевы кукурузы и урожай
В области Жетысу делают ставку на современные агротехнологии и расширение посевных площадей.
Аким региона Бейбит Исабаев в ходе рабочей поездки в Коксуский район ознакомился с ходом весенне-полевых работ, передает BAQ.kz.
В области планируют увеличить посевные площади под кукурузу на 5 тысяч гектаров. Это связано с высоким спросом со стороны перерабатывающих предприятий и птицефабрик.
В крестьянском хозяйстве «Мырзахан» уже ведется посев кукурузы на площади 85 гектаров. Хозяйство сотрудничает с компанией Global Agro, используя современные семена и удобрения.
Рекордная урожайность
В прошлом году благодаря новым агротехнологиям хозяйство получило 140 центнеров с гектара - один из лучших результатов в регионе.
В этом году планируется провести эксперимент с китайскими семенами, которые отличаются устойчивостью к погодным условиям и могут давать до 15 тонн с гектара.
Также используются специальные минеральные удобрения, которые ускоряют рост растений и укрепляют корневую систему.
Как проходит посевная
В целом в области посевная кампания уже активно идет. Общая площадь посевов в этом году составит более 511 тыс. гектаров.
На сегодняшний день уже засеяны:
- зерновые культуры - более 115 тыс. га
- кукуруза - 8,6 тыс. га
- масличные культуры - почти 30 тыс. га
- сахарная свекла - 7,8 тыс. га
Поддержка фермеров
Аграриям оказывается государственная поддержка - им предоставляют минеральные удобрения, льготное дизельное топливо и кредиты по программе «Кең дала».
Также через КазАгроФинанс закуплена новая сельхозтехника.
Поручение акима
Бейбит Исабаев поручил максимально эффективно использовать время посевной кампании и активнее внедрять современные технологии.
По его словам, это позволит повысить урожайность и укрепить аграрный сектор региона.
