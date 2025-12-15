В Жетісу в 2022–2025 годах выявлено 1,3 млн гектаров постоянно неиспользуемых сельскохозяйственных земель. Из них 712 тыс. га уже введено в оборот, а 603 тыс. га возвращено в государственную собственность, передает BAQ.KZ.

В сельскохозяйственный оборот вовлечено 431 тыс. га, оставшиеся 172 тыс. га планируется использовать в первом полугодии следующего года. Об этом сообщил аким области Бейбит Исабаев на брифинге Службы центральных коммуникаций при Президенте РК.

"Область Жетісу — аграрный регион. В прошлом году общий объем произведенной продукции вырос на 3%, в этом году ожидается рост до 5%. С начала года в сельское хозяйство привлечено 25 млрд тенге инвестиций", — отметил Бейбит Исабаев.

В период 2025–2027 годов в агропромышленном комплексе области планируется реализовать 23 инвестиционных проекта общей стоимостью 94,4 млрд тенге. Среди крупных проектов — две птицефабрики в Панфиловском и Коксуском районах общей мощностью 18,6 тыс. тонн, два рыбных хозяйства в Талдыкоргане мощностью 1,6 тыс. тонн и теплица в Текели мощностью 4 тыс. тонн.

Кроме того, особое внимание уделяется ветеринарии: за 2023–2025 годы в области построено 67 ветеринарных пунктов.