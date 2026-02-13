По итогам 2025 года валовый региональный продукт Жетісу вырос почти в два раза по сравнению с 2022 годом и достиг 2,5 трлн тенге. Экономический рост региона ожидается на уровне не менее 6,5%, сообщил глава области Бейбит Исабаев на заседании акимата, посвящённом итогам социально-экономического развития и планам на 2026 год, передаёт BAQ.KZ.

За последние три года в регион привлечено 1,5 трлн тенге инвестиций, уровень безработицы снижен до 4,7%. В 2023–2025 годах введён 1 млн кв. метров жилья — новоселье справили около 11 тыс. семей. Построено и отремонтировано 276 социальных объектов, уровень их обновления достиг 55,8%. Централизованным водоснабжением обеспечено 100% населения, газификация достигла 67%.

С начала образования области реализованы крупные инфраструктурные проекты. Построен магистральный газопровод «Талдыкорган – Ушарал», завершено строительство вторых железнодорожных путей на участке «Достык – Мойынты». Введены в эксплуатацию дороги «Талдыкорган – Ушарал», «Ушарал – Достык», реконструированы дороги «Сарыозек – Коктал – Хоргос». В регионе полностью отремонтированы дороги республиканского значения, доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии достигла 95%. Впервые завершён многолетний проект ремонта дороги от Молалинского кольца до озера Балхаш. Особое внимание уделялось развитию туризма: только в 2025 году на эту сферу было выделено порядка 30% бюджета развития области.

Заместитель акима Жетісу Асет Канагатов представил основной доклад об итогах социально-экономического развития региона и планах на 2026 год, подробно остановившись на достижениях и проблемных вопросах.

По итогам заседания глава региона дал конкретные поручения по реализации задач, поставленных Главой государства. Среди приоритетов — развитие сельского хозяйства с увеличением переработки продукции и внедрением современных агротехнологий, строительство молочно-товарных ферм, откормплощадок и теплиц, эффективное использование сельхозземель, развитие промышленности, малого и среднего бизнеса и создание рабочих мест.

Также особое внимание будет уделено качеству строительства жилья, социальных объектов и инженерной инфраструктуры, созданию комфортной среды в рамках программы «Таза Қазақстан» и модернизации системы здравоохранения.

«Бюджет должен быть качественно освоен. Необходимо строго контролировать эффективное расходование средств на первоочередные проекты. Все руководители должны работать с полной ответственностью и максимально эффективно использовать финансовые возможности», — подчеркнул Бейбит Исабаев.

В завершение заседания состоялось награждение по итогам 2025 года. Лучшим районом признан Коксуский, лучшим сельским округом — Бескольский Алакольского района. Среди областных структур отмечены департамент государственных доходов Жетісу и областной кардиологический центр. Ряд руководителей получил знак благодарности «Адал қызметі мен еңбегі үшін».