Специализированная природоохранная прокуратура Жетысуской области выявила серьёзные нарушения на полигоне твёрдых бытовых отходов в Коксуском районе, передает BAQ.KZ.

Объект функционировал без обязательной государственной экологической экспертизы и необходимого разрешения на выброс загрязняющих веществ в окружающую среду. Также не был создан ликвидационный фонд — он необходим для рекультивации земель, мониторинга загрязнений и безопасного закрытия полигона. Без этого эксплуатация полигона считается незаконной.

Более того, на полигоне установлено двухкратное превышение лимита сбора мусора, — прокомментировали в надзорном органе.

По результатам прокурорской проверки владелец объекта привлечён к административной ответственности по статье 328 КоАП РК. Суд назначил штраф в размере свыше 340 миллионов тенге. В результате полигон изъят из доверительного управления и возвращён в госсобственность.