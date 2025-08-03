  • 3 Августа, 01:28

В Жетысу выявили нелегальный мусорный полигон

Объект работал без экологической экспертизы и разрешения на выбросы.

Сегодня, 00:39
АВТОР
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qyzyljarnews.kz Сегодня, 00:39
Сегодня, 00:39
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Фото: qyzyljarnews.kz

Специализированная природоохранная прокуратура Жетысуской области выявила серьёзные нарушения на полигоне твёрдых бытовых отходов в Коксуском районе, передает BAQ.KZ

Объект функционировал без обязательной государственной экологической экспертизы и необходимого разрешения на выброс загрязняющих веществ в окружающую среду. Также не был создан ликвидационный фонд — он необходим для рекультивации земель, мониторинга загрязнений и безопасного закрытия полигона. Без этого эксплуатация полигона считается незаконной.

Более того, на полигоне установлено двухкратное превышение лимита сбора мусора, — прокомментировали в надзорном органе.

По результатам прокурорской проверки владелец объекта привлечён к административной ответственности по статье 328 КоАП РК. Суд назначил штраф в размере свыше 340 миллионов тенге. В результате полигон изъят из доверительного управления и возвращён в госсобственность.

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