В области Жетысу сотрудники батальона патрульной полиции в рамках реализации концепции "Закон и Порядок" провели масштабную работу по обеспечению безопасности дорожного движения. За десять месяцев полицейскими выявлено свыше 38 тысяч нарушений правил дорожного движения, передаёт BAQ.KZ.

Особое внимание уделялось наиболее опасным нарушениям, которые зачастую становятся причинами ДТП с тяжкими последствиями. В этот период были установлены:

• 143 факта управления транспортом в состоянии опьянения;

• свыше 21 тысячи случаев превышения скорости;

• 118 фактов выезда на полосу встречного движения;

• более 2 тысяч нарушений, связанных с использованием мобильного телефона за рулем;

• более 3 тысяч нарушений, допущенных пешеходами.

В полиции подчеркивают, что каждое подобное нарушение создает реальную угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения. Стражи порядка призывают водителей и пешеходов проявлять максимальную ответственность, соблюдать правила дорожного движения и уважать друг друга на дороге.

Только совместными усилиями можно снизить количество аварий и сохранить человеческие жизни, отмечают в ведомстве.