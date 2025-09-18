В Жетысу выявлены грубые нарушения при утилизации медотходов
Опасные отходы без разрешения.
В области Жетысу выявлены серьёзные нарушения, связанные с утилизацией медицинских отходов класса Г — одних из самых токсичных и опасных, передает BAQ.KZ.
Эти отходы, согласно статье 100 Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения", приравниваются по уровню вреда к промышленным и представляют угрозу не только для окружающей среды, но и для здоровья населения.
Несмотря на строгие требования, установленные статьей 336 Экологического кодекса, к лицензированию деятельности по переработке, обезвреживанию и уничтожению таких отходов, в регионе было зафиксировано восемь случаев заключения договоров с подрядчиками, не имевшими соответствующей лицензии.
Надзорные органы природоохранной прокуратуры уже отреагировали: по итогам проверок нарушители привлечены к административной ответственности.
Общая сумма наложенных штрафов превысила 2 миллиона тенге. Также под дисциплинарное взыскание попали восемь должностных лиц, допустивших заключение незаконных договоров.
