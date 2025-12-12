Аким области Жетысу Бейбит Исабаев на площадке Службы центральных коммуникаций рассказал о ходе решения инфраструктурных и социальных вопросов в городе Текели, включая ликвидацию аварийного жилья, ремонт самой протяжённой улицы в Казахстане, а также газификацию и качество питьевой воды, передаёт BAQ.KZ.

По словам главы региона, проблема аварийного жилья, которая не решалась в Текели более 10–15 лет, находится на финальной стадии. За последние два года жильё было предоставлено 201 семье.

"За два года мы выдали квартиры в общей сложности более чем двумстам семьям. Сейчас остаётся 16 собственников. До конца года дома будут готовы, мы передали их в “Отбасы банк”, который должен распределить эти 16 домов. После этого мы имеем право официально заявлять, что проблема аварийного жилья в городе Текели решена на 100 процентов", — сообщил Бейбит Исабаев.

Отдельно аким остановился на реконструкции самой длинной улицы в Казахстане имени Динмухамеда Конаева, протяжённость которой составляет 33 километра. В текущем году начаты масштабные дорожные работы.

"В этом году мы начали ремонт. Из 19,7 километра на 13 километрах проведён средний ремонт, который завершён и принят в сентябре. Из шести километров капитального ремонта и реконструкции 3,5 километра выполнены в двух слоях, на оставшихся 2,5 километра завершён один слой. Благоустройство будет закончено весной следующего года", — уточнил он.

Говоря о газификации, аким сообщил, что город Текели обеспечен газом полностью.

"В области Жетысу газифицировано 226 населённых пунктов. Проложено 95 километров магистрального газопровода. В городе 20–25 процентов абонентов подключены к газу. Подключение будет идти поэтапно", — сказал он.

Отдельное внимание было уделено качеству питьевой воды. По словам Бейбита Исабаева, ранее город зависел от открытых источников, что влияло на вкус и цвет воды, особенно в весенний и осенний периоды.