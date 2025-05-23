В Жетысуском парке зацвела яблоня из Красной книги
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Весной в Жетысуском регионе на территории национального парка "Жонгар-Алатау" начинается одно из самых красивых природных явлений — цветение яблони Сиверса, передаёт BAQ.KZ.
Фруктовые деревья занимают 3800 гектаров, что делает данную территорию крупнейшим местом произрастания яблони Сиверса в Казахстане. Вид занесён в Красную книгу страны и считается ценным генетическим ресурсом мирового уровня.
"Деревья достигают 6–8 метров в высоту, а их цветки — крупные, белые или розово-серые. Во время цветения вся горная местность будто покрывается розовым ковром. Это зрелище особенно популярно среди туристов. В апреле и мае парк посещают не только казахстанцы, но и гости из-за рубежа. С 2018 года в начале мая на территории парка проходит фестиваль цветущей яблони, цель которого — познакомить посетителей с редким и охраняемым видом, а также привлечь внимание к вопросам его сохранения", - отметила заместитель директора национального парка Т.Касымханова.
Яблоня Сиверса устойчива к морозам и хорошо приспособлена к местному климату, что делает её особенно ценной как генетический ресурс. Для её сохранения в парке работает научный отдел, а также ведётся сотрудничество с научными институтами Алматы и Талдыкоргана.
В местах произрастания яблоневых лесов действует режим строгой охраны — здесь запрещена любая хозяйственная деятельность. А для туристов разработан специальный маршрут "Научно-познавательный тур". Он проходит по местам, где растёт краснокнижное дерево.
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