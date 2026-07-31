В Жетысуском районе Алматы обновят более 8 км коммунальных сетей

В Жетысуском районе Алматы в 2026 году реализуют восемь проектов по реконструкции коммунальной инфраструктуры, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на районный акимат.

В рамках проектов планируется обновить свыше 7 километров водопроводных и около 1 километра канализационных сетей.

Кроме того, в районе началась реконструкция тепловых сетей по улице 2-й Гончарной. Протяженность обновляемого участка составляет 340 метров. На время проведения работ уже смонтированы временные сети, а завершить реконструкцию планируется в течение трех месяцев.

Параллельно ведется модернизация кабельных электрических сетей напряжением 6–10 кВ. Основной объем работ, по данным акимата, планируется завершить до конца текущего года.