В Жетысуском районе Алматы обновят более 8 км коммунальных сетей
31 Июля 2026, 19:22
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31 Июля 2026, 19:2231 Июля 2026, 19:22
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В Жетысуском районе Алматы в 2026 году реализуют восемь проектов по реконструкции коммунальной инфраструктуры, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на районный акимат.
В рамках проектов планируется обновить свыше 7 километров водопроводных и около 1 километра канализационных сетей.
Кроме того, в районе началась реконструкция тепловых сетей по улице 2-й Гончарной. Протяженность обновляемого участка составляет 340 метров. На время проведения работ уже смонтированы временные сети, а завершить реконструкцию планируется в течение трех месяцев.
Параллельно ведется модернизация кабельных электрических сетей напряжением 6–10 кВ. Основной объем работ, по данным акимата, планируется завершить до конца текущего года.
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